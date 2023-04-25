Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu olan Aslı İnandık: Çok cazgır bir insandım, eşim beni ehlileştirdi

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu Aslı İnandık’ı konuk etti.



“Mutlu bir aileydik ve en önemlisi babam anneme çok aşıktı. Ataerkil bir düzenin içinde büyümedim, tam tersi çocukların bile söz sahibi olduğu bir ortamda yetiştirildim” diyen Aslı İnandık, evliliği hakkında şunları söyledi:

“Evleneli dört sene oldu ama yedi senedir birlikteyiz. Ben çok cazgır bir insandım, eşim beni ehlileştirdi diyebilirim. Eşim çok hanımcı ve pozitiftir, o öyle olunca ben kızamıyorum.”



“Annem evlenirken, 'Kaç çocuğum olursa olsun hepsinin sanatla uğraşmasını istiyorum' demiş. Çünkü annem Türk sanat müziğiyle ilgileniyormuş ama hayallerini gerçekleştirememiş" diyen İnandık, "Ben de ablamın hayallerini kendi hayallerim zannettim ve uzun bir süre müzik okudum. Sekiz sene müzik okuduktan sonra bu hayallerin bana ait olmadığını anladım” ifadesini kullandı.

"TRAFİK KAZASINDAN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ"



Düvenci'nin, “Nasıl müzisyenlikten oyunculuğa geçiş yaptın?” sorusuna İnandık şu yanıtı verdi:

“23 yaşında bir trafik kazası geçirdikten sonra fark ettim. 'Sahnede olmak istiyorum ama bu şekilde değil' diyerek çocukluk hayalim olan oyunculuğa yöneldim. Yaşadığım trafik kazasından sonra kendimi ilk kez gördüm. Ankara’da ikinci üniversiteye başladım.”



Babası bir yıl önce vefat eden İnandık, babasının kaybından sonra yaşadıklarını şöyle ifade etti:

“Benim kendimle ilişkim değişti. Ben çok uzun süre yas sürecini atlatamadım. Babamla yaptığımız son konuşmada yatlar, katlar, paralar değil, annemle bizi söyledi ve çok mutlu bir şekilde bu dünyadan ayrıldığını söyledi. Bu çok değerliydi.”