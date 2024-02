Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Didem Şarman: Bazen bağları kopartıp atmak gerekiyor

ŞUBAT AYI BURÇ YORUMLARI

Astrolog Didem Şarman, Şubat ayında burçları neler beklediğini ise şöyle anlattı:



Şubat Ayı Koç Burcu Yorumu: Şubat ayı Chiron'un kuzey ay düğümü ile birlikte kendi burcunda kavuştuğu bir zaman. Dolayısıyla kendileri üzerinde bir iyileşme bekleyecekler ama bunu ilk etapta tek başına yapması gerekiyor. Tek başına bir yetenek geliştirip, tek başına kendisine zaman ayırıp, daha sonra hayatına gelen fırsatları karşılama zamanı. Ufak tefek sağlık sorunlarına dikkat etmek lazım özellikle baş ağrıları, migren gibi konularda ya da genetikte baş bölgesini ilgilendiren sorunlar. Koç burçlarını şubat ayında maddi manevi gelir elde etme, değerinin farkına varma, kendi yeteneklerini geçmişten gelen tecrübeyle birlikte çok güzel ortaya koyma gibi bir temayla sınıyor. Koç burcu için 10 Şubat’ta kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek yani ayın ilk yarısını ilgilendiren bir dönem bu. Biraz daha uranüsyen ve ani değişiklikleri ilgilendiren bir yeni ay, sosyal çevre arkadaşlıklar kariyer gelirleri ile ilgili bir takım değişiklikler bekleyebilirler. Gelecek planları değişebilir, bu olumsuz olmak zorunda değil sadece cesaret etmeleri gerekiyor. Bir proje geldi, bir plan geldi ya şimdi ben bunu yapar mıyım yapamaz mıyım değil de yapacağım demek gerekiyor. Ayın ikinci yarısında başak burcunda dolunay var yani koçların iş konusunda yeni kararlar almaları gereken süreç, iş arkadaşlarından bir memnuniyetsizlik varsa belki onunla ilgili bir iletişim geliştirebilirler. Eğer işsiz olanlar varsa da iş fırsatlarıyla karşılaşabilirler.



Şubat Ayı Boğa Burcu Yorumu: Değişen bir kariyer ayını anlatıyor, gerçekten de kariyerleri değişecek, çok daha etkili farklı fırsatlar şehir dışından yurt dışından uzak ülkelerden bazı iş teklifleri gelecek boğalara. Çalışırken bu şiron ve kuzey ay düğümü kavuşumunda dolayı daha çok manevi yatırım yapmaları gereken, meditasyonlar daha doğal ortamlarda bulunmak, sosyallikten biraz daha geri çekilme zamanı kendileri için. Hayat onları şuanda aslında kendi emeklerinden gelen bir takım kazanımlarla sınayacak. Dolayısıyla da bence bir iş kurma fikri yani yeri gelince o işi sorunlu olan işleri ya da kariyeri kesme, kendi yeteneklerini ortaya koyarak bir iş kurabilme gerçekten çok başarılı olur. Ayın ilk yarısına etki eden yeni ay zaten yine kariyer alanlarında gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada teklifler bekleyebilirler. Ayın ikinci yarısında başak burcunda dolunay var, o da kendilerinin çocuklarla olan ilişkileri mesela bir bebek sahibi olmak olabilir, aşk hayatında mutluluk, flörtler, ayın ikinci yarısında daha mutlular.



Şubat Ayı İkizler Burcu Yorumu: Çevresine faydalı olma ayı. Bu süreç zaten 11 evde şiron Kuzey ay düğümü gerçekleştiği için onlarda bir takım projelerde yer alma olabilir ama bunlar sosyal sorumluluk projeleri olmak zorunda. Bunun dışında Jüpiter onları zaten kariyer gelirlerini arttırmaya çalışıyor, gelecek hedeflerinde destekliyor. Özellikle üstlerinden, patronlarından olumlu sözler de duyabilirler bu süreçlerde, onore edilebilirler. Ayın ilk yarısında eğitimler ve seyahatlerde planların dışına çıkılabilir, bu tip ani değişiklikleri daha yumuşak karşılamak lazım. İkinci yarıda ise aile ile ilgili problemleri daha dengeli karşılamaları gereken bir süreç, taşınmak istiyorlarsa ya da ev değişikliği ayın ikinci yarısı bunu destekliyor.



Şubat Ayı Yengeç Burcu Yorumu: Başkalarına yardım ederek tanınma zamanında. Şubat ayı boyunca toplum içinde topluluklara karşı kendilerinin başkalarına nasıl yardım ettiği, nasıl iyi geldiği, yeri gelince patronuna bile yardım edebilir bir fikir verebilir, aile büyüklerini iyileştirebilir, onların yanında olabilir. Şubat ayı için ilk yarıda yani kova burcundaki yeni ayla birlikte miraslar, nafakalar, burslar, toplu paralar bu tip işlerinde hızlanmalar bekleyebilirler, dışarıdan gelen gelirlerinde bir artış var. Ayın ikinci yarısında iletişime biraz dikkat etmeleri gerekiyor çünkü olduğundan daha kırılgan ve daha alıngan bir süreçte olabilirler. Ancak o süreç aynı zamanda arkadaş çevresinin ya da sosyal çevresinin kendisine yardım ettiği özellikle iş konusunda bir takım fırsatlar getirdiği bir zaman olacak.



Şubat Ayı Aslan Burcu Yorumu: Chironun Kuzey ay düğümü ile olan kavuşum açısı aslında şu anda onlara bazen psikolojik olarak bir eksiklik yaratıyor olabilir. Şans benim yanımda mı, her şeyi tek başıma halletmek zorunda mıyım gibi negatif bir algıları olabilir. Bunu hemen değiştirmeleri lazım çünkü aslan burcunun aslında kariyer konusunda parlama zamanı, yaptıkları işlerin gerçekten takdir edilebileceği, ön plana çıkacakları, sadece negatif şeyleri kendilerinden uzak tutmaları lazım. Ayın ilk yarısında problemli ilişkiler için bitiş zamanı ama ilişkileri zaten sağlıklı devam ediyorsa panik olmaya da gerek yok. Ayın ikinci yarısında Aslan burcunda bir yeni ayı geride bıraktıktan sonra başakta biliyorsunuz dolunay var. Burada da finansal fırsatlara açık olacaklar.



Şubat Ayı Başak Burcu Yorumu: Bu ay iyileşme zamanı. Gerekliyse ameliyat olma, kendini iyileştirme, psikoloğa gitme, psikiyatriste gitme zamanı. Bu hayat onları ikili ilişkilerde, paylaşımlı işlerde ve iş birlikteliklerin de destekliyor. Özellikle evlilik konusunda yani hayatındaki insanların onlara ne kadar yardım ettiğini görüp ‘Oh be gerçekten de bunca yıl ben tek başıma uğraşmışım şimdi paylaşımlı olarak uğraşmak ne demek onu görüyorum’ demeli. İş konusunda ayrı bir şehirden, kendilerinden uzak bir yerden bir teklifle karşılaşabilirler.



Şubat Ayı Terazi Burcu Yorumu: İkili ilişkilerde yeni bir dönem. Karşılarına gelen insanlar yaralı olabilir. İyileşmeye ihtiyacı olabilir, bir komşu bir arkadaş bir sevgili eşleri yani demek istiyor ki ben sana geldim senden fikir istiyorum. Günlük hayatlarında Terazi burçları aslında psikolojilerini sağlamlaştırma, başkalarından güvenilir insanlardan fikir alarak çok daha olumlu bir psikolojide olma zamanında şu an. Eğer toplu para bekleme, miras işi halletme davaları varsa Şubat ayında çok olumlu etkileniyor teraziler. Ayın ilk yarısında çocukların ihtiyaçlarına odaklanabilir, daha fazla onlar için harcama yapabilirler, onları da iyileştirmeye çalışabilirler. Sanat, sporla uğraşmak içinde gerçekten başarılı bir zaman, kafa dinlemek sakinleşmek belki bir ara vermek biraz daha manevi değerleri geliştirmek gereken zaman.



Şubat Ayı Akrep Burcu Yorumu: İlişkileri sağlamlaştırma zamanında ve bu ay özellikle genel sağlık durumları açısından bir checkuptan geçip ondan sonra yollarına devam ederlerse içimiz rahat olur. Hayat şu anda akrepleri yakın dostlarından, arkadaşlarından ve eşlerinden alacakları desteklerle aslında hediyeler vermeye çalışıyor ayın. Bir yeni ay var, aile içi ilişkiler test edilecek, burada yer değişikliği ev değiştirme varsa planlarında taşınma için gayet güzel bir zaman.



Şubat Ayı Yay Burcu Yorumu: Yaratıcılıklarını ortaya koymaları gereken bir süreç. Yani evde oturup ben iş bekliyorum diyemezler. Gerekirse sosyal medyaya kendi kendilerine bir şey, bir girişim sürekli olarak peşinden koşturmaları gerekecek. Hayat onlara şu anda doğru işi buldurmak üzerine bir motivasyon veriyor. Dolayısıyla şubatta doğru işi gerçekten de bulabilirler. Ayın ilk yarısında teklifler ve fırsatlara açıklar, yakın çevre ilişkileri ve kardeşlerle olan iletişimde biraz daha sakin anlayışlı olmak gereken süreç. Ayın ikinci yarısında ise aile büyüklerinden destek alma, kariyer konusunda doğruyu bulma ve iş konusunda parlama süreci.



Şubat Ayı Oğlak Burcu Yorumu: Yaratıcılık ayında ve şu anda aile içi ilişkilerde hassas bir dönemden geçiliyor. Sürekli geçmişi düşünebilirler, geçmişten gelen sorunlar olacağı için dünü dün de bırakarak bugünkü konuları konuşmaları gerekli. Hayat onlara şu anda çocuklar konusunda, bir bebek sahibi olma konusunda ya da yaptıkları işlerle parlama konusunda destek olmaya çalışıyor. Ayın ikinci yarısında başak burcunda dolunay var, o süreçte yurt dışı bağlantılı işlerde bir fırsat yakalayabilirler. Basın yayın, havacılık, hukuksal konularda artıya geçiyorlar. Ayın ilk yarısında ise finansal fırsatlara açık olan dönem sadece aşırı abartılı harcamalardan uzak durmaları gerekecek.



Şubat Ayı Kova Burcu Yorumu: Yerleşim ve taşınma zamanı. Bu süreç onların düşüncelerini bambaşka bir boyuta geçirecek, artık gerçekten de çok daha hassaslar, çok daha anlayışlı ve empati içeren cümleleri olacak ki bu çok önemli. Ayın ilk yarısında sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir, yine biraz daha ikili ilişkilere bakış açılarında güvenle hareket etmek, çok fazla alınganlık yapmadan hareket etmek faydalı olacak. Ayın ikinci yarısında ise dışarıdan gelen gelirler, eşlerinin hayatındaki insanların kariyerinde ya da maddi durumunda bir gelişme olabilir, onları böyle mutlu edebilir. Psikolojik anlamda da çok daha dengeli bir dönem.



Şubat Ayı Balık Burcu Yorumu: Teklifler ayı. Artık nasıl içini neyle doldurmak isterlerse gerçekten de mucizevi teklifler zamanında. Bugün şu anda tüm balık burçları hangi konuda teklif bekliyorlar ise bunları hemen kafalarından geçirsinler, o konuda teklif almak istiyorum bu konuda teklif almak istiyorum şöyle teklif almak istiyorum gibi bundan daha iyisi nasıl mümkün bunları düşünmeye başlayan, an itibariyle böyle olmuş yaşanmış gibi gerçekten de onu böyle hissederek düşünsünler. Şu anda zaten en önemli tema kendi değerlerini bilmeleri, bu konu onları iyi yapıyorum bu konuda çok yetenekliyim demeleri, hayat onları şu anda kesinlikle iş fırsatları konusunda artılarla karşılıyor. Dolayısıyla enerjileri giderek yükselecek. İlk yarıda iş teklifleri gelebilir, orada sadece biraz da olsa geçmişe dönüp bir bağ kesim yapmaları gerekiyor. Yani bugünde kalmaları giderek böyle bir kayıp ya da izolasyon duygusuna çekilmeleri gereken süreç sürekli bastıracak.