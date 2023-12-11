Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Fettah Can: Yunanistan'da ödüller aldık

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuk olan Fettah Can, şarkılarından ve "Arkadaşlarımdan" adlı yeni albümünden bahsetti.

YENİ ALBÜMÜNÜ ANLATTI

Ocak ayında “Arkadaşlarımdan” adını verdiği yeni albümünü piyasaya çıkaracak olan Fettah Can, Ceyda Düvenci’nin albümle ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben yıllarca arkadaşlarıma şarkılar verdim. Bir gün kuliste otururken bir proje tasarlayalım sohbeti vardı, aklıma böyle bir şey geldi. Dedim ki ‘Ya ben hiç başkasının şarkılarını okumamıştım şimdiye kadar, arkadaşlarımdan şarkı alayım ismi de Arkadaşlarımdan olsun, hiç benim sözünü müziğini yaptığım bir eser olmasın.’ İlki sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait ‘Arkadaş’ oldu. Sonra çok kıymet verdiğim rahmetli çok değerli bir arkadaşımız vardı Ertuğ Ergin, onun bir şarkısı 'Yola Devam' var, o da çok güzel oldu. Şimdi aralık ayında hayat arkadaşımın şarkısı çıkacak, Cansu’nun verdiği bir şarkı, o sıfır bir şarkı yazdı bu proje için onu okuyacağım. Sonrasında devam edecek işte Kenan Doğulu, Sıla, Soner Sarıkabadayı, Sinan Akçıl, Ersay Üner gibi bir sürü arkadaşımdan şarkılar aldım."