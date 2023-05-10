“Bambaşka Sohbetler”e konuk olan Çelik: Rap müziği çok seviyorum

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında sanatçı Çelik’i konuk etti.



Yeni albümünden bahseden Çelik, “İnsan ne kadar yaş alırsa alsın içindeki çocuk hep aynı kalıyor. Aynı heyecan, aynı öz saygı, aynı sorumluluğu getiriyor. Eski ile şimdi arasındaki fark ise şu: Şimdi daha tecrübeliyim ve zevkini sürüyorum. Devir değişti Çelik de değişti” dedi.



Düvenci'nin, hikayesinin nasıl başladığını sorduğu Çelik, “İzel-Çelik-Ercan keşke devam etseydi" yanıtını verdi.



“Bizim gençlik zamanımızda profesyonel yönetilmeye ihtiyacımız vardı. Üçümüzün de profesyonel yönlendirmeye ihtiyacı vardı ama buna razı gelecek yapı ve karakter yoktu" diyen Çelik, "Ercan’la ikinci albüm sırasında giriş şarkısı yüzünden tartışmıştık. Ercan kendi şarkısının A1 şarkısı olmasını isterdi, ben ise kendi şarkımın A1 şarkısı olmasını isterdim. Çok gençtik ve tartışmalar bu yönde olduğu için beceremedik. Ama yürüyebilseydik ya da bizi biri profesyonelce yönlendirebilseydi bir sonraki albümde İzel 'Denizleri Aşta Gel', Ercan 'Karakışlar', ben ise 'Hercai' söyleyecektim. Albümün tadını hayal bile edemiyorum” şeklinde konuştu.

