Bambaşka Sohbetler'in konuğu Ahmet Ümit: 50 yaşına kadar iyimserdim, 50’den sonra gerçekçi oldum

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında yazar Ahmet Ümit’i konuk etti.



“Edebiyat, dünya vatandaşıdır ve kendini milli gösterdiği ölçüde ilginçtir” ifadesini kullanan Düvenci, “Bu kadar gerçekçi bir yerden bakarken hayata, masalsı edebiyat nasıl doğuyor?” diye sordu.



Ümit, “Bütün olanlara rağmen inanıyorum ki yaşamak en büyük armağan. Bana bir yaşama hakkı verilmiş, o zaman insanlara yaşadıklarımı ve gördüklerimi anlatmam lazım” yanıtını verdi.

“Gaziantept ile bağınızın çok derin olduğunu biliyorum. Orada çocukluğunuz nasıl geçti?” sorusunu, Ümit şöyle yanıtladı:



“Yedi çocuklu bir ailenin tekne kazıntısıyım, bu yüzden çok fazla sevgiyle büyümüş bir çocuğum. Bağlarımız vardı bizim ve o bağlarda, bahçelerde koşarak büyüdüm. Pozitif olmamım sebebi güneşin altında meyve ağaçların içinde büyüyen bir çocukluğum olmasındandır. 50 yaşına kadar iyimserdim, 50’den sonra gerçekçi oldum.”



Ümit, annesi ile arasındaki ilişkiyi şöyle anlattı:



“Annem olağanüstü bir kadındı. Çok fazla kitap okurdu ve anlatırken yazardı. Yetenekli bir terziydi ve terzilik yaptığı dönemde gelen genç kızlara hayat dersleri verirdi. Çok modern bir Cumhuriyet kadınıydı. En sevdiğim kitabım, ‘Masal Masal İçinde’ isimli, annemin anlattığı masalları yazdığım kitaptır. Annemin anlattığı masalları yeniden stilize ettim ve şu an birçok ülkede okullarda ders kitabı olarak okutuluyor.”



Ümit sohbetin devamında yazarlıkla ilgili, “İyi yazar olduğumuzu belirleyen şey zamana karşı direnmektir” dedi.



Düvenci'nin “Ne zaman yazmaya yeteneğiniz olduğunu keşfettiniz?” sorusuna Ümit'in yanıtı şöyle oldu:



“22 yaşında ikinci veya üçüncü öyküm 40 farklı dilde yayınlanan bir dergide basıldı. Derginin 40 dilde yayınlanması beni düşündürdü ve orada yazar olabileceğimi anladım.”



"AŞK YAŞAMI, CİNAYET ÖLÜMÜ SIRADANLIKTAN KURTARIR"



“Kitabınızda ısrarla kullandığınız beş rakamının bir anlamı var mı?” sorusuna karşılık Ümit, “Mitolojide, iki rakamı dişiyi temsil ederken, üç rakamı erkeği temsil ediyor ve ikisinin beraberliği beşi simgeliyor. Yani aşkın rakamının beş olduğuna inanıyorlar. ‘Bir Aşk Masalı’ kitabı beş prensin sevda uğruna düştüğü yolu anlatıyor” diyerek kitabının kısa bir özetini anlattı.



Programın sonunda Düvenci’nin defterine, Ümit “Aşk yaşamı, cinayet ölümü sıradanlıktan kurtarır” diye yazdı.