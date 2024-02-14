Banu Alkan iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldız ile evlendiğini açıkladı

Yaklaşık iki yıldır kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız'la birlikte olan "Afrodit" lakaplı Banu Alkan (66), evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.

"PISIRIK ADAM SEVMEM"

46 yaşındaki Yıldız ile nasıl tanıştıklarını “2 yıldır birlikteyiz. Bebek’te bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal’i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" diye anlatan Banu Alkan ardından müjdeli haberi verdi.