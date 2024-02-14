Banu Alkan iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldız ile evlendiğini açıkladı

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı oyuncusu Banu Alkan, iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldız'la sessiz sedasız evlendiğini açıkladı.

Banu Alkan iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldız ile evlendiğini açıkladı

Yaklaşık iki yıldır kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız'la birlikte olan "Afrodit" lakaplı Banu Alkan (66), evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.

"PISIRIK ADAM SEVMEM"

46 yaşındaki Yıldız ile nasıl tanıştıklarını “2 yıldır birlikteyiz. Bebek’te bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal’i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" diye anlatan Banu Alkan ardından müjdeli haberi verdi.

Banu Alkan iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldız ile evlendiğini açıkladı - 1

"EVLENDİK"

Parmağındaki alyansı gösteren ünlü isim, “Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris’e gider bir düğün daha yaparız” ifadelerini kullandı.

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