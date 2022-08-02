Banu Alkan ile Kemal Yıldız evleniyor: Düğün tarihi belli oldu

Haberler 02.08.2022 - 08:36
Yeşilçam’ın Afrodit lakaplı oyuncu ve şarkıcısı Banu Alkan’ın ile iş insanı Kemal Yıldız evleniyor. İkilinin evlilik tarihi ve ayrıntıları belli oldu.
Çift eylül ayının ikinci haftasında Fransa konsolosluğunda nikah yapacak.
Nikahın ardından ikili Fransa’da kiralanan tarihi bir binada ve çok özel davetlilerin katılacağı düğünle dünyaevine girecek.
PROFİLİNİ SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFIYLA DOLDURDU
Geçtiğimiz günlerde alyansını paylaşarak nişanlandığını duyuran Alkan, Instagram hesabını genç sevgilisini fotoğraflarıyla doldurdu.
MELANIA TRUMP’IN GELİNLİĞİN AYNISINI GİYECEK
Alkan düğün için gelinlik siparişini de verdi. Alkan, düğününde Donald Trump'ın eşi Melania Trump’In evlenirken giydiği gelinliğin aynısını giyecek.
Melania Trump 2005 yılında gerçekleşen düğünde, üzerinde 1500 tane kristal taş olan 100 bin dolarlık Dior imzalı bir gelinlik giymişti. Dört metre uzunluğundaki gelinliğin yaklaşık beş metre duvağı vardı. Gelinliğin yapımının 550 saat sürdüğü biliniyor.