Banu Alkan ile Kemal Yıldız evleniyor: Düğün tarihi belli oldu

Yeşilçam’ın Afrodit lakaplı oyuncu ve şarkıcısı Banu Alkan’ın ile iş insanı Kemal Yıldız evleniyor. İkilinin evlilik tarihi ve ayrıntıları belli oldu.



Çift eylül ayının ikinci haftasında Fransa konsolosluğunda nikah yapacak.



Nikahın ardından ikili Fransa’da kiralanan tarihi bir binada ve çok özel davetlilerin katılacağı düğünle dünyaevine girecek.



PROFİLİNİ SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFIYLA DOLDURDU



Geçtiğimiz günlerde alyansını paylaşarak nişanlandığını duyuran Alkan, Instagram hesabını genç sevgilisini fotoğraflarıyla doldurdu.

