Barack Obama'dan boşanma söylentilerine fotoğraflı yanıt

Barack Obama ve Hollywood yıldızı Jennifer Aniston 'ın aşk yaşadığına dair iddialara ortaya atılmıştı. Obama, yasak aşk dedikodularına eşi ile paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi. Barack Obama, Sevgililer Günü’nde Michelle Obama ile fotoğrafını paylaşarak aşklarını gözler önüne serdi. Obama "Otuz iki yıldır birlikteyiz ve hâlâ nefesimi kesiyorsun. Sevgililer Günün kutlu olsun" notuyla paylaşım yaptı.

Barack Obama, geçtiğimiz günlerde günlerde, Michelle Obama ile el ele verdikleri bir fotoğrafı paylaşarak, eski First Lady’nin 61'inci doğum gününü kutlamıştı.

SÖYLENTİLER İLK DEĞİL



Barack Obama ve Jennifer Aniston'ın magazin dergilerinde ilk kez anılmadı. 2024'te InTouch dergisi, ikilinin romantik ilişki yaşadığını iddia eden "Jen ve Barack Hakkındaki Gerçek" başlıklı bir kapak hikayesi yayınladı. Ancak ikili iddiaları yalanladı.



İnkar edilen aşk iddiasına rağmen rağmen söylentiler yine gündeme geldi, bu kez de Barack Obama ile Michelle Obama arasındaki evlilik anlaşmazlığına dair spekülasyonlar eklendi.