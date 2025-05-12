Barbie filminin yıldızı evleniyor
Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filminde başrolü üstlenen Simu Liu evlilik yolundaki ilk adımı attı.
Greta Gerwig imzalı Barbie filminde rol alan oyuncu Simu Liu nişanlandı.
36 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Allison Hsu'ya Paris'te evlenmek teklifi etti.
Aktör ile 2022'den beri aşk yaşayan Hsu o anları "Sonsuza dek biz" notuyla paylaştı.
Ünlü aktör, 2026'da izleyiciyle buluşması planlanan Avengers: Doomsday filminde rol alacak.
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