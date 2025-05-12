Barbie filminin yıldızı evleniyor

Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filminde başrolü üstlenen Simu Liu evlilik yolundaki ilk adımı attı.

Barbie filminin yıldızı evleniyor

Greta Gerwig imzalı Barbie filminde rol alan oyuncu Simu Liu nişanlandı.
36 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Allison Hsu'ya Paris'te evlenmek teklifi etti.

Aktör ile 2022'den beri aşk yaşayan Hsu o anları "Sonsuza dek biz" notuyla paylaştı.

Barbie filminin yıldızı evleniyor - 1

Ünlü aktör, 2026'da izleyiciyle buluşması planlanan Avengers: Doomsday filminde rol alacak.

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