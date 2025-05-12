Barbie filminin yıldızı evleniyor

Greta Gerwig imzalı Barbie filminde rol alan oyuncu Simu Liu nişanlandı.

36 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Allison Hsu'ya Paris'te evlenmek teklifi etti.

Aktör ile 2022'den beri aşk yaşayan Hsu o anları "Sonsuza dek biz" notuyla paylaştı.