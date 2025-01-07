Barış Alper Yılmaz'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edildi: Simge Esin kimdir?

Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülendi. Yılmaz'ın yanında bulunan 25 yaşındaki manken Simge Esin ile bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı.

SİMGE ESİN KİMDİR?



Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021’yılında mezun olan Simge Esin, 3 aylık stajyerliğini Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yaptı. The Kingdom İstanbul’da 1 yıl 1 ay marka müdürü olarak görev alan Simge’nin daha sonra modelliğe geçtiği öğrenildi. İngilizce ve İspanyolca dillerini bilen Esin, bir süredir modellik yapıyor.