Barış Arduç ile Gupse Özay'ın bebekleri dünyaya geldi

Oyuncu Barış Arduç’la iki yıl önce nikah masasına oturan Gupse Özay bebeklerine kavuştu.

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın bebekleri dünyaya geldi

Haberler 10.09.2022 - 10:18

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Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde

Gupse Özay ve Barış Arduç nikah sonrası tatilde

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Gupse Özay ile Barış Arduç ilk kez ebeveyn oldu. Çiftin bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Deliha setinde tanışan ikili, 2020 yılında evlenmişti.

Arduç daha önce muhabirlerin 'bebek' sorularını yanıtlayarak, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz" demişti.

Özay da konuya ilişkin açıklamasında, "Anne olmayı çok istiyorum" diye konuşmuştu.

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın bebekleri dünyaya geldi - 1
Sosyal medyayı sık kullanan Özay, hamile pozlarını takipçileri ile paylaşıyordu.

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