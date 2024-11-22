Barış Arduç ve Hande Erçel yine bir arada: Reminder geliyor
Ünlü oyuncular Hande Erçel ile Barış Arduç, "Rüzgara Bırak" adlı filmde başrolleri paylaşıyor. Film için meraklı bekleyiş sürerken ikili, "Reminder" adlı dizide bir araya gelecek.
Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı Rüzgara Bırak filmi için geri sayım başladı. Senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden’in oturduğu hazırlıkları uzun zamandır devam eden filmin başrol oyuncuları Erçel ile Arduç, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikili yeni bir dizi projesinde bir araya geliyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin adı ise "Reminder" olacak.
“Reminder” adlı dizinin senaryosunu daha önce Fatma ve Asaf projelerini yazan Özgür Önurme, Ahmet Vatan’la beraber kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Özgür Önurme üstlenecek.
8 bölümlük dizinin provaları sürüyor. Dizide Barış Arduç “Deniz”, Hande Erçel “Güneş” rollerine hayat verecek.
Dizinin kadrosuna “Boran” rolüyle Feyyaz Şerifoğlu katıldı. Şerifoğlu, dizide Güneş’in ayrılmaya çalıştığı erkek arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.
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