Barış Arduç'tan "Bebeğiniz kime benziyor?" sorusuna aşk dolu cevap

"KIZIMIN KARIMA BENZEMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY"



Barış Arduç, "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine Gupse Özay'a aşkını ilan ederek Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" dedi.



Eşinin iltifatı karşısında şaşıran Gupse Özay da "Canım çok teşekkür ederim" karşılığını verdi.

"EVLAT SAHİBİ OLMAK ENTERESAN BİR DUYGU" Öte yandan Barış Arduç, geçtiğimiz aylarda babalıkla ilgili “Baba olmak işin biraz daha keyfini sürmek anlamına geliyor. Bütün ceremeyi aslında anneler çekiyor. 9 aylık hamilelik süreci, sonrasında tamamen bakımını üstlenmesi. Anneler bu süreci daha yoğun yaşıyor. Ama evlat sahibi olmak o kadar enteresan bir duygu ki, bu yoğunluktan şikâyet edecek hiçbir anne baba görmedim. Dünyanın en tuhaf hissi" demişti.