Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile tatil pozu

"Deliha" filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, uzun yıllar süren mutlu birlikteliklerini Temmuz 2020'de evlilikle taçlandırmıştı.
Gupse Özay ile Barış Arduç, geçtiğimiz yıl da kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Çocuklarının yüzünü göstermeyen ünlü çiftten Arduç, kızıyla gün batımında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Baba kızın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.
"KIZIMIN KARIMA BENZEMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY"
Öte yandan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, birkaç ay önce Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe katılmıştı.
Barış Arduç, "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine Gupse Özay'a aşkını ilan ederek "Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" demişti.
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