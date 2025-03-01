Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni kareler

Barış Arduç ile Gupse Özay, "Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve uzun yıllar süren mutlu birlikteliklerini 2020 yılında nikahla taçlandırmıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, 2022'de kızlarına kavuştu. Özay ile Arduç, kızlarına Jan Asya adını verdi.

JAN ASYA İLE HAMBURGER KEYFİ Daha önce "Karıma aşığım, kızımın karıma benzemesi benim için müthiş bir şey" açıklamasıyla adından söz ettiren Barış Arduç, kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları takipçileriyle paylaştı.

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BABA KIZ POZLARINA YORUM YAĞDI Baba kızın keyifli anları büyük ilgi gördü. Barış Arduç ve Jan Asya'nın fotoğraflarına binlerce beğeni ve "Çok tatlısınız", "Bu ne güzellik", "Harikasınız" gibi yorumlar geldi.