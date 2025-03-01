Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni kareler
Oyuncu Barış Arduç, son dönemde Hande Erçel ile başrolleri paylaştığı Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiriyor. Gupse Özay ile mutlu bir evliliği ve Jan Asya adında bir çocuğu olan Arduç, kızıyla yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Barış Arduç ile Gupse Özay, "Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve uzun yıllar süren mutlu birlikteliklerini 2020 yılında nikahla taçlandırmıştı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, 2022'de kızlarına kavuştu. Özay ile Arduç, kızlarına Jan Asya adını verdi.
JAN ASYA İLE HAMBURGER KEYFİ
Daha önce "Karıma aşığım, kızımın karıma benzemesi benim için müthiş bir şey" açıklamasıyla adından söz ettiren Barış Arduç, kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları takipçileriyle paylaştı.
BABA KIZ POZLARINA YORUM YAĞDI
Baba kızın keyifli anları büyük ilgi gördü. Barış Arduç ve Jan Asya'nın fotoğraflarına binlerce beğeni ve "Çok tatlısınız", "Bu ne güzellik", "Harikasınız" gibi yorumlar geldi.
RÜZGARA BIRAK FİLMİNE GUPSE ÖZAY'DAN İLK YORUM
Öte yandan başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un rol aldığı Rüzgara Bırak filmi kısa sürede gündem olmuştu. Sosyal medyada çokça yorum alan filme Arduç'un eşi Gupse Özay'dan geçtiğimiz haftalarda ilk yorum gelmişti.
Gupse Özay, "Filmi Barış'la beraber izledim çok beğendim" demiş ve eklemişti:
"Çekimlerde de Çeşme'deydim zaten beraberdik Barış'la. Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film. Engin Erden zaten mükemmel bir yönetmen, Hande inanılmaz oynamış, Barış... Kocamı çok seviyorum. Bu kadar."
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