Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni kareler

Oyuncu Barış Arduç, son dönemde Hande Erçel ile başrolleri paylaştığı Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiriyor. Gupse Özay ile mutlu bir evliliği ve Jan Asya adında bir çocuğu olan Arduç, kızıyla yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni kareler

ile , "Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve uzun yıllar süren mutlu birlikteliklerini 2020 yılında nikahla taçlandırmıştı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, 2022'de kızlarına kavuştu. Özay ile Arduç, kızlarına Jan Asya adını verdi.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni kareler - 1

JAN ASYA İLE HAMBURGER KEYFİ

Daha önce "Karıma aşığım, kızımın karıma benzemesi benim için müthiş bir şey" açıklamasıyla adından söz ettiren , kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları takipçileriyle paylaştı.

Gupse Özay'dan Barış Arduç paylaşımı: Kızı için dinazor kılığına girdi

Gupse Özay'dan Barış Arduç paylaşımı: Kızı için dinazor kılığına girdi

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Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni kareler - 2

BABA KIZ POZLARINA YORUM YAĞDI

Baba kızın keyifli anları büyük ilgi gördü. ve Jan Asya'nın fotoğraflarına binlerce beğeni ve "Çok tatlısınız", "Bu ne güzellik", "Harikasınız" gibi yorumlar geldi.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni kareler - 3

RÜZGARA BIRAK FİLMİNE GUPSE ÖZAY'DAN İLK YORUM

Öte yandan başrollerinde Hande Erçel ve 'un rol aldığı Rüzgara Bırak filmi kısa sürede gündem olmuştu. Sosyal medyada çokça yorum alan filme Arduç'un eşi 'dan geçtiğimiz haftalarda ilk yorum gelmişti.

Gupse Özay, "Filmi Barış'la beraber izledim çok beğendim" demiş ve eklemişti:

"Çekimlerde de Çeşme'deydim zaten beraberdik Barış'la. Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film. Engin Erden zaten mükemmel bir yönetmen, Hande inanılmaz oynamış, Barış... Kocamı çok seviyorum. Bu kadar."

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