Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni poz

Deliha filminin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, altı yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına taşımıştı.



Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, üç ay önce de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncudan kızıyla yeni poz geldi.

BABA-KIZ FOTOĞRAFI

Jan Asya'nın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen ünlü oyuncu, bebek arabasındaki bebeğiyle poz verdi. Barış Arduç'un gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.