 Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni poz - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni poz

Uzun yıllar aşk yaşadığı oyuncu Gupse Özay ile iki yıl önce nikah masasına oturan ve mutlu birlikteliği devam eden Barış Arduç, 9 Eylül tarihinde ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde babalık heyecanı yaşayan Arduç'tan kızıyla yeni paylaşım geldi.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni poz

İlişkili Haberler

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın bebekleri dünyaya geldi

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın bebekleri dünyaya geldi

Gupse Özay ile Barış Arduç bebeklerinin ismini açıkladı

Gupse Özay ile Barış Arduç bebeklerinin ismini açıkladı

Deliha filminin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve Gupse Özay çifti, altı yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına taşımıştı.

Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, üç ay önce de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncudan kızıyla yeni poz geldi.

BABA-KIZ FOTOĞRAFI

Jan Asya'nın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen ünlü oyuncu, bebek arabasındaki bebeğiyle poz verdi. Barış Arduç'un gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Barış Arduç'tan kızı Jan Asya ile yeni poz - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...