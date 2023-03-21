Bartu Küçükçağlayan: Seni seviyorum çocukluk

2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturan Bartu Küçükçağlayan, geçtiğimiz sene şubat ayında ilk kez baba olmuştu.
Kızlarına Mevsim adını veren ünlü çiftten Küçükçağlayan, kızı ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
'Yalan Dünya', 'Binbir Gece' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok projede yer alan Bartu Küçükçağlayan, paylaşımına "30 küsür sene sonra çoraplarımın altına yapışmış pilavlar buluyorum tekrar. Seni seviyorum çocukluk" notunu düştü.
BABA OLACAĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
'Büyük Ev Ablukada' grubunda solist olan Küçükçağlayan, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile baba olacağını duyumuştu. Merve Küçükçağlayan'ın hamile olduğunu açıklayan Küçükçağlayan, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.
Ünlü isim, güzel haberi "Karıcığım Merve Küçükçağlayan; ilk fotoğrafımızın üstünden ne kadar geçti, sana, 'İlk dansımız ne zaman?' diye mesaj atalı kaç sene oldu bilmiyorum... Ama doğacak kızımıza güle, ağlaya video çekmemizin üstünden tam 10 dakika geçti, ona eminim. Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde nerdeyse anne-babayız. Bu hikayede iyi ki doğan ve iyi ki doğacak olan canım kadınlar; hep beraber müthiş bir ahenkle dans edeceğimize eminim ve Merve, karıcığım, sevgilim... Doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan. Gelip, sarılacağım şimdi size..." diye duyurmuştu.