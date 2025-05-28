Başak Dizer paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü
Başak Dizer, 2023 yılında katıldığı bir düğünden paylaşım yaptı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 48 yaşındaki Dizer, Eylül 2023'te katıldığı bir düğünden paylaşım yaptı.
Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah şahitliği yapan Dizer paylaşımına "Telefonum sağolsun böyle tatlı bir video hazırlamış, sürpriz." notunu düştü.
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