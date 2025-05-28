Başak Dizer paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü

Başak Dizer, 2023 yılında katıldığı bir düğünden paylaşım yaptı.

Başak Dizer paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü

'un eşi Başak Dizer hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 48 yaşındaki Dizer, Eylül 2023'te katıldığı bir düğünden paylaşım yaptı.

Başak Dizer paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü - 1

Eşi ile nikah şahitliği yapan Dizer paylaşımına "Telefonum sağolsun böyle tatlı bir video hazırlamış, sürpriz." notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Barselona'da

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Barselona'da

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