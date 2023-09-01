Başak Dizer paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'nin havuz keyfi

"GÖZLERİNDEKİ MUTLULUĞU HİSSETTİĞİMDE KARNIM DOYUYOR"

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'e olan aşkını "Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele" sözleriyle anlatmıştı.