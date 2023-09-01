Başak Dizer paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'nin havuz keyfi

2016 yılından bu yana mutlu birliktelikleri devam eden Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan çiftten Dizer, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Başak Dizer paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'nin havuz keyfi

Oyuncu , 2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturmuştu.Ünlü çift geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

YUNANİSTAN'DA TATİL YAPIYORLAR

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşan Tatlıtuğ çifti, şimdilerde oğulları Kurt Efe ile birlikte Yunanistan'da tatil yapıyor. Başak Dizer de eşi ve oğluyla tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Başak Dizer paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'nin havuz keyfi - 1

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile havuzda keyif yaptı. Ünlü isim, ardından eşine poz verdi. 

Başak Dizer'in paylaşımına binlerce beğeni ve "Harikasınız", "Nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.

Başak Dizer paylaştı: Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'nin havuz keyfi - 2

"GÖZLERİNDEKİ MUTLULUĞU HİSSETTİĞİMDE KARNIM DOYUYOR"

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'e olan aşkını "Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele" sözleriyle anlatmıştı.

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