Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Altı yıl önce dünyaevine giren Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, 2022 yılının nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten çiftten Dizer, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.



NAZAR BONCUĞU EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Birlikte katıldıkları etkinlikte objektiflere poz veren ünlü çiftten Dizer, siyah-beyaz kareyi, nazar boncuğu emojisi ekleyerek takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Tatlıtuğ çiftinin aşk pozu kısa sürede gündem oldu.

"ŞU BABANIN TATLILIĞINA BAKIN"

Öte yandan Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda da eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla oynadığı anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.



Tatlıtuğ'un oğluyla pozlarını gören kullanıcılar, "Adamın ev hali bile karizmatik" ve "Şu babanın tatlılığına bakın", "Böyle yakışıklı baba mı olur?" gibi yorumlar yapmıştı.

"KURT EFE SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"



Baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ da geçtiğimiz haftalarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.