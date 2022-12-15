Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, yaklaşık 8 ay önce oğulları Kurt Efe'ye kavuştu. Şimdilerde ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çiftten yeni paylaşım geldi. Dizer, eşiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'yi denizle tanıştırdı

Altı yıl önce dünyaevine giren Başak Dizer ile , 2022 yılının nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten çiftten Dizer, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

NAZAR BONCUĞU EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Birlikte katıldıkları etkinlikte objektiflere poz veren ünlü çiftten Dizer, siyah-beyaz kareyi, nazar boncuğu emojisi ekleyerek takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Tatlıtuğ çiftinin aşk pozu kısa sürede gündem oldu.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı - 1

"ŞU BABANIN TATLILIĞINA BAKIN"

Öte yandan Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda da eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla oynadığı anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Tatlıtuğ'un oğluyla pozlarını gören kullanıcılar, "Adamın ev hali bile karizmatik" ve "Şu babanın tatlılığına bakın", "Böyle yakışıklı baba mı olur?" gibi yorumlar yapmıştı.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı - 2

"KURT EFE SARIŞIN VE RENKLİ GÖZLÜ"

Baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ da geçtiğimiz haftalarda oğlu Kurt Efe'nin kendisine benzediğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.

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