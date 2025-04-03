Başak Gümülcinelioğlu kimdir?(Başak Gümülcinelioğlu hayat hikayesi)

Türk oyuncu, mimar Başak Gümülcinelioğlu 1991 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Amerika’da lise eğitimini tamamladıktan sonra Müzikal Tiyatro eğitimine başladı. Ardından Türkiye’ye dönen oyuncu Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra Londra’ya oyunculuk kariyeri için gitti, LAMDA ‘da drama ve kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye’ye döndüğü tarihten itibaren çeşitli tiyatro oyunları, müzikaller ve konserlerde yer almış, aynı zamanda Amerikan ve İngiliz tiyatro metinleri üzerinde kendisini geliştirmiş ve çevirmen olarak da meslek hayatına devam etmektedir. Televizyon hayatına 8. Gün dizisi ile başlamış, ardından Erkenci Kuş adlı dizide rol almıştır.



Sen Çal Kapımı adlı dizide seslendirdiği, sözleri ve bestesi (Kaya Çandar ile birlikte) kendisine ait olan Sen Çal Kapımı adlı şarkı, Number One Video Müzik Ödüllerinde "En İyi Dizi Müziği" ödülüne değer görüldü. 9 Ekim 2022 tarihinde, Sen Çal Kapımı adlı dizide birlikte rol aldığı oyuncu Çağrı Çıtanak ile evlendi. Oyunculuğun yanı sıra, Youtube'da akustik cover müzik gösterisi yapmaktadır.