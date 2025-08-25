Başak Karahan'dan eski sevgilisi Enes Batur'a dava

Tepkiler üzerine profil fotoğrafını değiştiren Batur bu kez Youtube 'daki adını "Enes Batur karım da karım" olarak değiştirdi.

YouTube'da yayınladığı videolarla fenomen olan Enes Batur, 2018 yılında ayrıldığı Başak Karahan'a yaptığı göndermelerle gündemden düşmüyor.

"7 SENEDİR YAŞADIKLARIMA ŞAHİTSİNİZ"

Başak Karahan da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Eski sevgilisine dava açan Karahan, "7 yıldır maruz kaldığımız psikolojik şiddete artık sizlere şahitsiniz. Özellikle son dönemdeki tehdit ve zedeleyici söylemler nedeniyle karşı tarafa 5 kuruşluk tazminat davası açmaya karar verdim. Aynı zamanda koruma kararı sürecini de bugün itibariyle başlattık avukatımla" ifadelerini kullandı.

Bu adımı ülkemizde fiziksel ve psikolojik şiddet gören tüm kadınlar için attığını söyleyen Başak Karahan, mücadele eden kadınlara da sevgilerini iletti.