Baygınlık geçirmişti: Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu önceki gün baygınlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.



Menajerlik şirketi tedavisi süren oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Açıklamada; Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.



Konuyla ilgili açıklama şöyle:



"Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."

