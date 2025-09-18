Baygınlık geçirmişti: Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu
Rahatsızlanması nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan oyuncu Ahu Yağtu'ya, beyin anevrizması teşhisi konuldu.
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu önceki gün baygınlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
Menajerlik şirketi tedavisi süren oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Açıklamada; Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama şöyle:
"Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."
