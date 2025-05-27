Beckham ailesinde ipler iyice gerildi: En küçük kardeşten gönderme

Beckham çiftinin 26 yaşındaki oğullarıyla yaşadığı anlaşmazlığın merkezinde, Brooklyn’in üç yıldır evli olduğu ve bir Amerikan milyarderinin kızı olan Nicola Peltz yer alıyor. Brooklyn Beckham, Formula E yarışları öncesinde verdiği son röportajda kardeşi Harper'ın arkasında olduğunu dile getirmişti. Beckham, Harper’a “Kimseyi dinleme, sadece sevdiğin şeyi yap” sözleriyle destek verdi. Bu cümleler, takipçiler tarafından anne ve babasına gizli bir mesaj olarak yorumlandı. Ardından Brooklyn, sevgilisi Nicola’ya olan aşkını sosyal medyada açıkça ilan etti.

Ancak bu çıkıştan sadece birkaç saat sonra, ailenin en küçük oğlu Cruz Beckham, sosyal medya üzerinden ebeveynlerine destek çıktı. 20 yaşındaki Cruz, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



''Anne ve baba, sizi her şeyden çok seviyorum. Hayatımızda olduğunuz için ne kadar şanslı olduğumuzu size kelimelerle anlatamam.''

Brooklyn Beckham, geçen yıl annesinin 50. yaş günü kutlamasına katılmış olsa da, bu yıl ne annesinin 51. doğum gününde ne de babasının 50. yaş kutlamasında yer aldı.