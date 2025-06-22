Beckham ailesinde soğuk rüzgarlar esiyor: Nicola Peltz'e ''şımarık'' suçlaması
Hollywood’un genç çifti Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz Beckham, son günlerde aile içi anlaşmazlık ve maddi destek söylentileriyle gündeme geliyor. Özellikle Nicola Peltz’in “şımarık” olduğu yönündeki iddialar, çiftin çevresi tarafından sert bir dille yalanlandı.
30 yaşındaki oyuncu Nicola Peltz’in, milyarder iş insanı Nelson Peltz’in en küçük kızı olması nedeniyle ayrıcalıklı bir yaşam sürdüğü biliniyor. Ancak Peltz’e yakın kaynaklar, bu durumun yanlış yorumlandığını ifade ederek şunları söyledi:
“Nicola, ailesinin sunduğu imkanları hiçbir zaman inkâr etmedi. Ancak 20 yılı aşkın süredir aktif olarak çalışıyor ve kendi projelerini hayata geçiriyor. Onu ‘şımarık’ olarak nitelemek tek taraflı ve asılsız bir yaklaşım.''
Çiftin kısa süre önce Beverly Hills’te yaklaşık 11 milyon sterlin değerinde, beş yatak odalı yeni bir eve taşındığı öğrenildi. Yeni evin, David Beckham’ın 2007 yılında LA Galaxy’ye transfer olduktan sonra ailesiyle yaşadığı bölgeye oldukça yakın olması dikkat çekti. İddiaya göre Brooklyn ve Nicola, Los Angeles’ta bugüne kadar birlikte yaşadıkları iki evde de Peltz ailesinin maddi desteğinden faydalandı.
Ancak David ve Victoria Beckham’ın, oğulları Brooklyn’e finansal destek sağlamadığı ileri sürülüyor.
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in, David Beckham’ın 50. yaş günü kutlamalarına katılmaması, aile arasındaki güç savaşlarının devam ettiğini bir kez daha gözler önüne sermişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- David Beckham
- Victoria Beckham
- Nicola Peltz