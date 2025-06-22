Beckham ailesinde soğuk rüzgarlar esiyor: Nicola Peltz'e ''şımarık'' suçlaması

30 yaşındaki oyuncu Nicola Peltz’in, milyarder iş insanı Nelson Peltz’in en küçük kızı olması nedeniyle ayrıcalıklı bir yaşam sürdüğü biliniyor. Ancak Peltz’e yakın kaynaklar, bu durumun yanlış yorumlandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Nicola, ailesinin sunduğu imkanları hiçbir zaman inkâr etmedi. Ancak 20 yılı aşkın süredir aktif olarak çalışıyor ve kendi projelerini hayata geçiriyor. Onu ‘şımarık’ olarak nitelemek tek taraflı ve asılsız bir yaklaşım.''

