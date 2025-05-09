Begüm Polat kimdir, kaç yaşında? (Begüm Polat'ın özgeçmişi)

Begüm Polat, 1995 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. İlköğretime devam ettiği sırada, okul programlarındaki solo dans gösterilerinde yer alırken, müzik öğretmeninin sesini keşfetmesi ile Ankara İlköğretim okullar arası ses yarışmasında "Ben Seni Sevdiğimi Dünyalara Bildirdim " türküsündeki solo performansı ile 1.oldu. Daha sonra ortaöğretimini tamamlarken, 3 yıl boyunca Türk Sanat Müziği dalında katıldığı okullar arası ses yarışmalarında dereceler aldı. Aynı zamanda Sanat çalışmaları ile eş zamanlı olarak Taekwondo eğitimine başladı ve siyah kuşağa kadar yükseldi.



(2003-2010) Lise eğitimine Ankara İnönü Anadolu Lisesinde devam etti. Eğitimi süresince liselerarası ses yarışmalarında okulu adına birçok festivale katıldı. Lise son sınıfta okurken, gençlik korosu sınavlarının ikisini de derece ile kazandı. Ses eğitiminin daha profesyonelleşmesi adına 2011-2013 seneleri arasında eğitimine aktif olarak Çok Sesli Gençlik Korosunda devam etmeyi tercih etti. Bu süre içerisinde TRT Ses Sanatçısı ve eğitmeni Feruzan ESMERGÜL’den şan, yorum ve nota eğitimi aldı. Ankara’da 2012 senesinde girdiği Konservatuar sınavlarında başarı sergiledi.



Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan bölümünü 2. olarak, Bilkent Üniversitesi Opera Şan Bölümünü Tam Burslu olarak 1.lik ile kazandı. Ve o yıl birçok okulun konservatuar sınavlarını çeşitli derecelerle kazandı. Aynı zamanda konservatuar sınavları ile birlikte girdiği Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavında da başarı sağlayarak Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandı ve kariyeri için radikal bir karar alarak üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi’nde, müzik eğitimini ise TRT bünyesinde devam ettirmeyi tercih etti. İlk senesinden itibaren üniversite eğitimini yüksek bir derecede devam ettiren Begüm Polat, 2016 senesinde Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden Yüksek Onur Öğrencisi olarak mezun oldu. Klasik Türk Müziği korosunun sınavını kazandı ve Klasik Türk Müziği Sanatçısı Şef Şentürk Deveci ile çalışmalarına devam etti.



2013 senesinde Türk Müziğindeki çalışmalarını profesyonelleştirmek adına TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosundaki eğitiminden, TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu eğitimine geçiş yaparak çalışmalarına bu alanda devam etti. Bu süre içerisinde TRT Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Şef Turhan ÖGE, Klasik Kemençe Sanatçısı Selçuk SİPHAİOĞLU, Şan Eğitmeni ve Ses Sanatçısı Aziz ÇAĞTAY başta olmak üzere birçok değerli hocadan üslup, nota, şan, tavır ve yorum dersleri aldı. 2013-2015 senelerinde müzik çalışmaları ve üniversite eğitimi ile eş zamanlı olarak çalışma hayatına atıldı. M.E.B. den almış olduğu spikerlik ve sunuculuk eğitimi sayesinde, çeşitli yerel ve ulusal radyo, televizyon kuruluşlarında yapım, spikerlik ve sunuculuk alanlarında görev aldı.



16 Kasım 2018 de vizyona giren "Koyver Gitsin" Sinema filminde “Halime” karakterine hayat verdi. Sesinin güzelliği, ses alanındaki eğitimi ve geçmişinden kaynaklı, Begüm Polat’a filmin müziğini olan "Tombalacık Halimem" anonim türküsünüde seslendirmesi için teklif sunulmuş ve caz bir tavırda eseri seslendirmiştir.Seslendirmiş olduğu bu film müziği Avrupa Müzik etiketi ile filmden bağımsız olarak satışa sunulmuştur.Begüm Polat ve film ekibi eşliğinde kliplendirilmiştir.Bu projede hem başrol performansı İle yer alarak, hemde film müziğini seslendirerek kariyerinde önemli bir adım atmıştır.Filmde ki performansı ve filmin Gişede yakaladığı başarı kariyerinde önemli bir adım olmuştur. Begüm Polat, oyunculuk ve ses alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.