Bel fıtığı ameliyatı olmuştu: Hazal Kaya'dan yeni paylaşım

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ve ekranlardan uzak bir yaşam süren oyuncu Hazal Kaya , 2008 yılından beri mücadele ettiği bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için geçtiğimiz hafta ameliyat olmuştu. Ünlü oyuncu, hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

"BEL FITIĞIMLA ANİ BİR ŞEKİLDE AYRILMAK ZORUNDA KALDIK"

Kaya, "2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu" ifadelerini kullanmıştı.