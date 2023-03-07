Belçika radyolarından depremzedeler için ortak kampanya: Hadise de şarkı söyledi

Belçika’daki radyo kanalları, Türkiye ve Suriye’deki deprem mağdurlarına yardım amacıyla ulusal çapta ortak yayın gerçekleştirdi. Ülkede Flamanca yayın yapan kamuya ait ve özel radyo kanalları, gün boyunca Türk şarkıcı Hadise'nin de aralarında bulunduğu 30 sanatçının seslendirdiği "İnsanlar insanlara yardım eder" (Cherry Ghost- "People Help The People ) parçasını çalmaya başladı. Bazı radyo programları da yayınlarını depreme ve yardım kampanyasına ayırdı.
Ülkenin en büyük medya grupları bünyesindeki radyolar, depremin birinci ayında anonslarla yardım kuruluşlarının oluşturduğu "12-12" adlı konsorsiyumun hesap bilgilerini aktararak, akşam saatlerine kadar sürecek yardım çağrılarını yayınlıyor.
HER SMS 1 EURO
Anonslarda, depremler hakkında bilgi veriliyor ve bağış için 12-12 konsorsiyumunun hesap numaraları ve internet sitesinin adresleri duyuruluyor. Ayrıca Belçika'dan SMS ile nasıl bağış gönderileceğinin bilgisi aktarılıyor. 12-12 konsorsiyumunun sözcüsü Philippe Henon, kampanyayla ilgili açıklamasında, "Böyle zamanlarda medyanın desteğinin ciddi fark yaratabildiğini biliyoruz. Bunu daha önceki kampanyalarda da gördük" dedi.
Konsorsiyum, Caritas International, Belçika Kızılhaçı, Handicap International, Dünya Doktorları, Oxfam Belçika, Plan International ve UNICEF Belçika adlı yardım kuruluşlarından oluşuyor. SMS göndererek her mesajda 1 avro bağış yapılabiliyor.
YARDIM KAMPANYASINA KATILAN ŞARKICILAR
• Astrid Stockman,
• Axelle Red
• Bart Peeters
• Berre
• Camille Dhont
• Dana Winner
• Francisco Schuster
• Geike Arnaert
• Hooverphonic
• Grace
• Stef Gustaph
• İlayda Çiçek
• Isabelle Ada
• Clouseau
• Johannes Genard
• Lien De Greef
• Laura Tesoro
• Maksim Stojanac
• Margriet Hermans
• Celien Hermans
• Metejoor
• Natalia Druyts
• Niels Destadsbader
• Olivia Trappeniers
• Paul Michiels
• Mama’s Jasje
• Pommelien Thijs
• Selah Sue