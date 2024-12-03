Belçim Bilgin ile Asena Keskinci 13 yıl sonra aynı filmde

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili Bağlantı Hatas ı adlı filmde rol aldı. Film , 28 Mart'ta vizyona girecek. Gökçen Usta'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Belçim Bilgin, Onur Tuna, Timur Acar ve Asena Keskinci gibi isimler rol alıyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:



"Özel bir okulda zorbalıkla karşı karşıya kalan bir grup genç, sosyal medya aracılığıyla adalet arayışına çıkarlar. Ancak dijital dünyada kazandıkları zafer gerçek dünyada ağır bedellerle sonuçlanır. Sosyal medya, akran zorbalığı, kuşak çatışması, kimlik arayışı ve güç dengelerinin ön planda olduğu lise hikayesi anlatılıyor."