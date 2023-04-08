Belgeselini çeken yönetmen: Britney Spears sandığınız gibi biri değil

Ünlü şarkıcı Britney Spears kafa karıştırıcı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Son dönemde eşiyle ayrıldığı iddialarını yayınlayan şarkıcının belgeselini çeken yönetmen, Spears hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Belgeselini çeken yönetmen: Britney Spears sandığınız gibi biri değil

Vasilik davasının ardından sürekli çıplak paylaşımlar yapan, yeni fotoğraflar yerine eskiden çektiklerini yükleyen ve kafa karıştırıcı açıklamalar yazan , devamlı gündemde kalmayı başarıyor. 2013 yılında şarkıcının hayatını konu alan bir belgesel çeken yönetmen Fenton Bailey, Spears'ın medyada çizdiği portreden çok daha farklı bir insan olduğunu söyledi.

Belgeselini çeken yönetmen: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - 1

SiriusXM radyosuna konuşan ve "I Am Britney Jean" adllı belgeseli çeken Bailey, "Britney aslında kliplerindeki gibi seksi görünmeye çalışan biri değil" dedi.

Belgeselini çeken yönetmen: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - 2

Yönetmen "Sahnede öyle biri ama gerçek hayatta çok utangaç ve içe kapanık bir insan. Kendisi de sık sık 'Ben normal ve sıkıcı bir insanım' der dururdu" ifadelerini kullandı.

Belgeselini çeken yönetmen: Britney Spears sandığınız gibi biri değil - 3

Belgeseli yaptığı esnada, şarkıcının kendi isteği dışında ve babasının kontrolünde olduğunu fark etmediğini belirten yönetmen, "Menajeri ve babasının onun yanında olduğunu ve ona iyi geldiklerini düşünüyordum" dedi.

MALİKANESİNİ SATIYOR

Öte yandan, aralarında ABD'li oyuncu Mark Wahlberg, şarkıcı Britney Spears, girişimci ve realite şov yıldızı Kylie Jenner ve ödüllü oyuncu Jim Carrey'nin olduğu Hollywood isimleri Los Angeles'ın yeni "malikane vergisinin" yürürlüğe gireceği 1 Nisan'dan önce lüks evlerini telaşla satmaya çalıştığı bildirildi.

Spears'ın Calabasas'taki 1082 metrekarelik evinin ise 12 milyon dolara satışa çıkardığı bildirildi.

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