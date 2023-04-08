Belgeselini çeken yönetmen: Britney Spears sandığınız gibi biri değil

Belgeseli yaptığı esnada, şarkıcının kendi isteği dışında ve babasının kontrolünde olduğunu fark etmediğini belirten yönetmen, "Menajeri ve babasının onun yanında olduğunu ve ona iyi geldiklerini düşünüyordum" dedi.



MALİKANESİNİ SATIYOR

Öte yandan, aralarında ABD'li oyuncu Mark Wahlberg, şarkıcı Britney Spears, girişimci ve realite şov yıldızı Kylie Jenner ve ödüllü oyuncu Jim Carrey'nin olduğu Hollywood isimleri Los Angeles'ın yeni "malikane vergisinin" yürürlüğe gireceği 1 Nisan'dan önce lüks evlerini telaşla satmaya çalıştığı bildirildi.

Spears'ın Calabasas'taki 1082 metrekarelik evinin ise 12 milyon dolara satışa çıkardığı bildirildi.

