Bella Hadid: Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır

Paylaşımda, Filistin'in her zaman Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Hadid, "Hep böyleydi ve her zaman öyle olacak." ifadelerini kullandı.

Hadid, Filistin kültürüne, soyuna ve tarihine ait köklerin "hiçbir güç, para ya da kişi tarafından sökülüp alınamayacağına" işaret ederek, "Filistin halkının sahip olduğu hakikatin derinliği daima yaşayacak. Ve biz asla bunu unutmayacağız." dedi. Gazze'deki ve Batı Şeria'daki saldırılardan etkilenen Filistinlilerin, temel insan haklarına sahip olması gerektiğini belirten Hadid, "İstedikleri gibi gelip gitme özgürlüğünü hak ediyorlar. Atalarının yüzlerce yıldır üzerinde yaşadığı, sevdiği, ailelerini ve toplumlarını kurduğu topraklara bağlı kalmayı hak ediyorlar. Korku, aşağılanma ya da işgal altında kalmamalılar." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAMDAN ÇIKARILDI

Hadid, geçtiğimiz yıl Adidas'ın 1972 Olimpiyatları'nın yıl dönümünü onurlandıran SL72 spor ayakkabısı için düzenlenen bir kampanyada yer almıştı. İsrail'den gelen eleştirilerin ardından Adidas, Filistinlilerin hakları konusunda sık sık konuşan Hadid'i ayakkabı reklamından çıkardı.

İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlar, “Münih Olimpiyatları'nda 11 İsraillinin Filistinlilerce öldürüldüğü”nü yeniden gündeme getirmiş, bu oyunlarda kullanılan ayakkabının reklamını yapan Hadid'in “antisemitizmi yaydığı ve İsrail karşıtlığı yaptığı" iddiasıyla Adidas’a tepki göstermişti. Tepkilerin ardından Adidas, Hadid'in de aralarında bulunduğu isimlerden özür dilerken "İstemeden bir hata yaptık. Bella Hadid, ASAP Nast, Jules Kounde ve diğer ortaklarımızdan, üzerlerindeki her türlü olumsuz etki için özür diliyoruz ve kampanyayı gözden geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.



"HİÇBİR BİLGİM YOKTU"



Model konuyla ilgili "Kalbimi bilmeyenler için, Adidas ile yaptığım son kampanya hakkında doğrudan benden duyduğunuzdan emin olmak istiyorum. Herhangi bir tür korkunç trajediyle bağlantılı olan hiçbir sanat eseriyle bilerek ilgilenmem. Kampanyanın yayınlanmasından önce, 1972'deki korkunç olaylarla ilgili tarihi bağlantı hakkında hiçbir bilgim yoktu. Çok şaşkınım, üzgünüm ve bu kampanyadaki hassasiyet eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradım" açıklamasında bulunmuştu.