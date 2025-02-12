Bella Hadid'in ardından babası da mutfağa girdi! Bir tencere sarma yaptı

Ünlü model, bu karelerin arasına Türk Mutfağı'nın imza lezzetlerinden yaprak sarması sardığı anları da ekledi. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen Bella Hadid'in paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Dünyaca ünlü Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid , bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Kısa süre önce şehir hayatını terk eden ve Teksas'a taşınan Bella Hadid , 2024 yılına ait anlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bella Hadid sarma yaptığı anları paylaşmıştı.

Bella Hadid ile Gigi Hadid'in babası iş insanı Mohamed Hadid de mutfağa girdi. Hadid, yaprak sarma yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

İş insanı, adım adım nasıl yaprak sarma ve dolma yaptığını paylaşmayı ihmal etmedi.