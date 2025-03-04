Bella Hadid: Ramazan mübarek olsun

Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı ABD'li ünlü model Bella Hadid, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce Filistin ve Afganistan ile ilgili birçok paylaşımda bulunan Bella Hadid, bu kez Müslümanların Ramazan ayını kutladı.