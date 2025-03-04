Bella Hadid: Ramazan mübarek olsun

Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından Ramazan ayına dair paylaşım yaptı. Ünlü isim, "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan, mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Bella Hadid: Ramazan mübarek olsun

Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı ABD'li ünlü model , sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce Filistin ve Afganistan ile ilgili birçok paylaşımda bulunan Bella Hadid, bu kez Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

Bella Hadid: Ramazan mübarek olsun - 1

, paylaşımında "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum" ifadelerini kullandı.

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