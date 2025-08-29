Ben Leman dizisinde Burçin Terzioğlu'nun partneri Özgür Çevik oldu

Ben Leman’ın çekimleri İzmir’de devam ediyor. Semih Bağcı’nın yönettiği dizide Burçin Terzioğlu’nun hayat verdiği öğretmen Leman Bilgin’in partneri Genel Cerrah Demir Arıkan’a hayat verecek oyuncu belli oldu. YARDIMSEVER BİR DOKTOR Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ben Leman’ın Demir’i Özgür Çevik oldu. Çevik, Vedat ve İnci’nin oğlu, Karan’ın da babası olarak seyirci karşısına çıkacak. Oldukça yardımsever bir doktor olan Demir, kendisini zenginlerin sahte dünyasına ait hissetmiyor ve alt sınıfla da arası çok iyi…

ÖZGÜR ÇEVİK KİMDİR?



Özgür Çevik, 27 Mayıs 1981’de Ankara’da doğan Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Aslen Zonguldaklı olan Çevik, çocukluk ve gençlik yıllarını farklı şehirlerde geçirdi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde eğitim aldı.



2004 yılında katıldığı “Akademi Türkiye” adlı müzik yarışmasıyla tanındı. Yarışmadaki başarısının ardından, Türkiye’nin ilk gençlik dizilerinden biri olan “Yabancı Damat” ile oyunculuğa adım attı. Dizideki performansıyla geniş kitlelerce sevildi.



Sonraki yıllarda Kavak Yelleri, İki Dünya Arasında, Kiraz Mevsimi, Payitaht Abdülhamid, İkimizin Sırrı gibi pek çok yapımda rol aldı. Hem dizi hem de tiyatro sahnesinde başarılı performanslar sergiledi.



Müzikle de ilgilenen Özgür Çevik, kendi bestelerini seslendirmiş, ayrıca çeşitli projelerde şarkıcı yönüyle de öne çıkmıştır.