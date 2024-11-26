"Benden köylü kadını çıkmaz" diyen Pınar Altuğ'dan açıklama

Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Aile Reisi gibi yapımlarla tanınan Pınar Altuğ, gelecek projeleri hakkında konuştu. Dizilerden teklif aldığını söyleyen Altuğ, kendisini tatmin eden bir rolü hala bulamadığını söyledi. "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna Altuğ, "Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olabilir. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz" yanıtını vermişti. Bu açıklamasının ardından Altuğ tepkilerin odağı oldu.

"HADDİMİ BİLMEYE ÇALIŞMIŞTIM"

2. Sayfa'nın haberine göre Pınar Altuğ, yanlış anlaşıldığını ''Bu surat öyle çok doğal görünmeyeceği için öyle bir rol çıkmaz manasında söylemiştim. Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım ama daha hadsiz algılanmışım'' sözleriyle ifade etti.



Ünlü oyuncu sözlerine ''Köylü kadınları bence çok güzeller. Söylediğim hiç güzellikle çirkinlikle ilgili bir şey değil" diye devam etti.

