Bengü tatilde: 2025 yazı resmen başladı

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile evliliğini noktalayan şarkıcı Bengü, iki çocuğu ile birlikte İzmir'e gitti. Güzel havanın tadını çıkaran Bengü, deniz sezonunu açtı.

Bengü tatilde: 2025 yazı resmen başladı

2018 yılında nikah masasına oturduğu Selim Selimoğlu ile evliliğinden Zeynep ve Selim adında iki çocuğu olan Bengü, 6 yıllık evliliğini 2024'te noktaladı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, tatil için İzmir'e gitti. Çocuklarıyla sıcak havanın tadını çıkaran Bengü, deniz sezonunu açtığını da duyurdu.

Bengü tatilde: 2025 yazı resmen başladı - 1

Sahilde çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Bengü, paylaşımına "2025 yazı resmen başladı" notunu düştü.

Doğal haliyle objektif karşısına geçen 46 yaşındaki ünlü şarkıcının yayınladığı kare büyük ilgi gördü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...