Bengü tatilde: 2025 yazı resmen başladı

2018 yılında nikah masasına oturduğu Selim Selimoğlu ile evliliğinden Zeynep ve Selim adında iki çocuğu olan Bengü, 6 yıllık evliliğini 2024'te noktaladı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, tatil için İzmir'e gitti. Çocuklarıyla sıcak havanın tadını çıkaran Bengü, deniz sezonunu açtığını da duyurdu.