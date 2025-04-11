Berdan Mardini ile Dilara Talay evlendi

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, Dilara Talay ile dünyaevine girdi. Eşi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı, sessiz sedasız evlendi. Mardini ile 2 senedir birlikte olduğu Dilara Talay'ın nikahı Başakşehir'de kıyıldı.



Çiftin nikahını Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıydı.



Magazin Kuryesi’nin haberine göre, 46 yaşındaki Berdan Mardini, ''Sade bir tören istiyorduk ikimizde. Millet Paris, Roma ve Atina’da evlenir biz de Başakşehir’i seçtik. Başakşehir’de yurtdışı sayılır" ifadelerini kullandı.



Dilara Talay, sosyal medyadaki hesabındaki soyadını "Mardini" olarak değiştirdi.

