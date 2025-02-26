Beren Saat 41 yaşında: Kenan Doğulu'dan romantik kutlama

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Beren Saat 41 yaşında: Kenan Doğulu'dan romantik kutlama

Ünlü şarkıcı , eşi 'in 41. yaş gününü sosyal medya hesabında kutladı.

Saat ile 2014 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturan Doğulu, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

Beren Saat 41 yaşında: Kenan Doğulu'dan romantik kutlama - 1

ile fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice şahane yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Beren Saat 41 yaşında: Kenan Doğulu'dan romantik kutlama - 2

Öte yandan, Sevgililer Günü'nde eşiyle karelerini paylaşmış ve şu notu düşmüştü.

"Her günümü güzelleştiren, kalbimin güneşi… Seninle geçen her an bir mucize. Aşk her şarkıya, her notaya, her nefese ilham veriyor. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Sevgililer günümüz kutlu olsun."

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