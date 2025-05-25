Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk pozu

BEBEK İDDİLARINA YANIT



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda çiftin bebek beklediği iddia edilmişti. aat "Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet" ifadelerini kullanarak iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Kenan Doğulu ise "Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun falan deyince biz de sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü 3 – 5 kere oldu.” diyerek bebek iddialarına net bir cevap verdi.



"AŞIKLIK SİSTEMİM ÇÖKTÜ"



Öte yandan geçtiğimiz yıl Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Doğulu "Biz aslında bir partide tanıştık. Ama Yılmaz Erdoğan, Belçim (Bilgin) gibi arkadaşlarımız bizi bir araya getirmeye çalışıyordu. Karşılaştığımız an dünya durdu benim için. Aşıklık sistemim çöktü, kitlendim. O tanışmanın üzerinden 12 yıl geçti. Öncesinde 2 senelik beraberlik, 10 yıldır da evliyiz" dedi.

