Beren Saat'ten Belçim Bilgin'e: Hayatının en unutulmaz senesi olsun

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beren Saat , 17 yıllık arkadaşı Belçim Bilgin'in yeni yaşını şu sözlerle kutladı: "İyi ki doğdun canım. Hayatının en unutulmaz senesi olsun. Seni çok seviyoruz"

"AYNI HİKAYELERİ YAŞAMAYA GEREK YOK"

Öte yandan Beren Saat, daha önce verdiği bir röportajda arkadaşı için "Birçok kez ülke değiştirmemize, hikayelerimiz çok başka türlü akmasına rağmen bir olmayı tecrübe ettik. Bir olmak; birbirimizin eli kolu olmak, gözü olmak bazen… Aynı hikayeleri yaşamana gerek yok. Mesela ikimiz de Ankara'da büyüdük ama birimiz ülkenin doğusundan gelen bir aileye, diğerimiz ise suyun öte tarafından ülkeye göç etmiş bir aileye mensup" demişti.