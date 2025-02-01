Beren Saat'ten Belçim Bilgin'e: Hayatının en unutulmaz senesi olsun
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Belçim Bilgin, 31 Ocak'ta 42 yaşına bastı. Beren Saat de yakın arkadaşının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Hatırla Sevgili dizisiyle başlayan arkadaşlıklarını uzun yıllardır sürdüren ünlü oyuncular Belçim Bilgin ile Beren Saat'ten Bilgin, 42 yaşına bastı.
Şimdilerde Annem Ankara dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun doğum gününü yakın arkadaşı sosyal medya paylaşımıyla kutladı.
"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM"
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beren Saat, 17 yıllık arkadaşı Belçim Bilgin'in yeni yaşını şu sözlerle kutladı:
"İyi ki doğdun canım. Hayatının en unutulmaz senesi olsun. Seni çok seviyoruz"
"AYNI HİKAYELERİ YAŞAMAYA GEREK YOK"
Öte yandan Beren Saat, daha önce verdiği bir röportajda arkadaşı için "Birçok kez ülke değiştirmemize, hikayelerimiz çok başka türlü akmasına rağmen bir olmayı tecrübe ettik. Bir olmak; birbirimizin eli kolu olmak, gözü olmak bazen… Aynı hikayeleri yaşamana gerek yok. Mesela ikimiz de Ankara'da büyüdük ama birimiz ülkenin doğusundan gelen bir aileye, diğerimiz ise suyun öte tarafından ülkeye göç etmiş bir aileye mensup" demişti.
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