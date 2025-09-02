Berfu Yenenler'den küçük oğlu Mete ile yeni pozlar

Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu.

Evlendikleri yıl büyük oğulları Kuzey'e kavuşan ünlü çift, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.

Berfu-Eser Yenenler çifti, 2021 yılında ikinci kez bebek sahibi oldu. Bir oğulları daha olan ikili, çocuklarına Mete adını verdi.