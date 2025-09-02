Berfu Yenenler'den küçük oğlu Mete ile yeni pozlar
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, küçük oğlu Mete ile verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu.
Evlendikleri yıl büyük oğulları Kuzey'e kavuşan ünlü çift, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.
Berfu-Eser Yenenler çifti, 2021 yılında ikinci kez bebek sahibi oldu. Bir oğulları daha olan ikili, çocuklarına Mete adını verdi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık ailesiyle paylaşım yapan Berfu Yenenler, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
Berfu Yenenler, küçük oğlu Mete ile verdiği pozları "Benimki" notuyla paylaştı. Anne oğlun pozları büyük ilgi gördü.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Eser Yenenler
- Berfu Yenenler
- Sosyal Medya