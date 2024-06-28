Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İstanbul’a dönüş yaptı

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç geçtiğimiz yıllarda çocuklarının eğitimi için İngiltere’ye taşınmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü çift bu yıl İstanbul’a dönüş yaptı. Çiftin iş yoğunluğu nedeniyle İstanbul'a geri döndüğü biliniyor. Korel ile Ergenç'in dizi projeleri için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Korel sosyal medya hesabında son paylaşımında "Evet geldim ve her günümün tadını çıkarıyorum. İşler, arkadaşlar, yapılması gerekenler, yavrular, ev derken hiçbir şey paylaşmak için zaman olmuyor, sanırım içimden de gelmiyor. O kadar özlemişim ki her şeyi ve herkesi..." ifadelerini kullandı.