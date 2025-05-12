Bergüzar Korel'den Esra Erol'a: İyi ki doğmuşsun vefakar kardeşim

Ünlü sunucu Esra Erol, bugün 43 yaşına bastı. Oyuncu Bergüzar Korel de yakın arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı.

"BENİM İÇİN TAM BU FOTOĞRAFSIN İŞTE"



Esra Erol'a sarıldığı kareyi paylaşan Bergüzar Korel, "Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte. Omzunda huzur ve güven duyduğum, hayatın bana en güzel sürprizlerinden. İyi ki doğmuşsun" ifadelerini kullandı.