Bergüzar Korel'den havuz başında tatil pozları

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç geçtiğimiz yıllarda çocuklarının eğitimi için İngiltere’ye taşınmıştı. Çift daha sonra İstanbul'a dönme kararı aldı.



Korel, sosyal medya hesabından taşınma kararını "Evet geldim ve her günümün tadını çıkarıyorum. İşler, arkadaşlar, yapılması gerekenler, yavrular, ev derken hiçbir şey paylaşmak için zaman olmuyor, sanırım içimden de gelmiyor. O kadar özlemişim ki her şeyi ve herkesi..." sözleriyle duyurmuştu.