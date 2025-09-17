Bergüzar Korel'den Hülya Darcan paylaşımı: Çok güzelsin annem
Bir süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu annesi Hülya Darcan'ı "Çok güzelsin" notuyla paylaştı.
Kral Kaybederse'nin yıldızı Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan Bergüzar Korel, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Son olarak Annem Ankara adlı dizide başrol oynayan Korel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını da paylaşan Bergüzar Korel, bu kez annesine olan sevgisini gözler önüne serdi.
"ÇOK ASİL"
26'ncı Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine katılan usta oyuncu Hülya Darcan'ı paylaşan Korel, annesine "Çok asil... Çok güzelsin annem" diye seslendi.
Bergüzar Korel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.
