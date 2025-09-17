Bergüzar Korel'den Hülya Darcan  paylaşımı: Çok güzelsin annem

Kral Kaybederse'nin yıldızı Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan Bergüzar Korel, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Annem Ankara adlı dizide başrol oynayan Korel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını da paylaşan Bergüzar Korel, bu kez annesine olan sevgisini gözler önüne serdi.