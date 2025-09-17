Bergüzar Korel'den Hülya Darcan  paylaşımı: Çok güzelsin annem

Bir süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu annesi Hülya Darcan'ı "Çok güzelsin" notuyla paylaştı.

Kral Kaybederse'nin yıldızı Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan , kariyeri kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Annem Ankara adlı dizide başrol oynayan Korel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan arasında yer alıyor.

Zaman zaman ailesiyle keyifli anlarını da paylaşan Bergüzar Korel, bu kez annesine olan sevgisini gözler önüne serdi.

Bergüzar Korel'den Hülya Darcan  paylaşımı: Çok güzelsin annem - 1

"ÇOK ASİL"

26'ncı Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine katılan usta oyuncu Hülya Darcan'ı paylaşan Korel, annesine "Çok asil... Çok güzelsin annem" diye seslendi.

'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

