Bergüzar Korel'den spor paylaşımı: Keşke yediklerimiz kas olarak dönse

Kral Kaybederse'nin yıldızı Halit Ergenç ile 2009 yılından mutlu bir evliliği olan ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunan Bergüzar Korel, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.



Son olarak Annem Ankara adlı dizide başrol oynayan 43 yaşındaki Korel, kısa bir süre önce spora başladı.

Hem sağlığına hem formuna odaklanacağını söyleyerek kendini kampa alan ünlü oyuncu, spor salonunda ter döktüğü anları paylaştı.