Bergüzar Korel'den spor paylaşımı: Keşke yediklerimiz kas olarak dönse
Kısa bir süre önce kendini kampa alan ve form tutmaya başlayan Bergüzar Korel, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
Kral Kaybederse'nin yıldızı Halit Ergenç ile 2009 yılından mutlu bir evliliği olan ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunan Bergüzar Korel, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Son olarak Annem Ankara adlı dizide başrol oynayan 43 yaşındaki Korel, kısa bir süre önce spora başladı.
Hem sağlığına hem formuna odaklanacağını söyleyerek kendini kampa alan ünlü oyuncu, spor salonunda ter döktüğü anları paylaştı.
Mat üzerinde ağırlık topuyla çalışan ünlü oyuncu, ilk paylaşımına "Kalça yukarı kalkmıyor hocam, çok ağır" notunu düştü.
Ardından bir paylaşım daha yapan Bergüzar Korel, "Keşke yediklerimiz bize kas olarak dönse. Düşünsenize kruvasanlar omuzlarda gayet iyi dururdu bence" ifadelerini kullandı.
SPOR SALONUNDAN PAYLAŞTI
Mat üzerinde ağırlık topuyla çalışan ünlü oyuncu, ter döktüğü anları gözler önüne serdi ve "Kalça yukarı kalkmıyor hocam çok ağır" notunu düştü.
Ardından bir paylaşım daha yapan Bergüzar Korel, "Keşke yediklerimiz bize kas olarak dönse. Düşünsenize kruvasanlar omuzlarda gayet iyi dururdu bence" ifadelerini kullandı.
Üç çocuk annesi Korel’in spor paylaşımı büyük ilgi görürken; ünlü isme destek mesajları yağdı.
- Etiketler :
- Ünlüler
- Bergüzar Korel
- Sosyal Medya