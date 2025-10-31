Bergüzar Korel'den yeni paylaşım
Bir süre önce kendini kampa alan ve form tutmaya başlayan Bergüzar Korel, son paylaşımında sabah mutluluğunu gözler önüne serdi.
Bir süredir sosyal medyadaki spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel, İlk ve Son dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Timuçin Esen ile başrolleri paylaşacak olan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sabah kahvesiyle güne başlayan Korel, keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin siyah beyaz fotoğrafı büyük ilgi gördü.
ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
Kral Kaybederse'nin yıldızı Halit Ergenç ile 2009 yılından mutlu bir evliliği olan ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunan Bergüzar Korel, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Bir süre önce spora başlayan Korel, em sağlığına hem formuna odaklanacağını söyleyerek kendini kampa aldı.
