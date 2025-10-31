Bergüzar Korel'den yeni paylaşım

Timuçin Esen ile başrolleri paylaşacak olan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bir süredir sosyal medyadaki spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel , İlk ve Son dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

Kral Kaybederse'nin yıldızı Halit Ergenç ile 2009 yılından mutlu bir evliliği olan ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunan Bergüzar Korel, kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Bir süre önce spora başlayan Korel, em sağlığına hem formuna odaklanacağını söyleyerek kendini kampa aldı.