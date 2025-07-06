Bergüzar Korel'in yapay zeka isyanı "Tükettiniz bizi, delirttiniz!"

Son olarak Annem Ankara'da boy gösteren Bergüzar Korel , sosyal medyada ateş püskürdü. Yapay zekayla hazırlanan bir görselin internette yayıldığını belirten Korel, aile ve arkadaşlarının endişelendiği söyledi. 42 yaşındaki oyuncu "Günlerdir bir AI haberinin kabusunu yaşıyoruz ailecek. Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum, aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış, hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahluklarsınız?" dedi.

"VALLAHİ TÜKETTİNİZ BİZİ"



Kral Kaybederse dizisinin yıldızı Halit Ergenç ile evli olan Korel sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygulamızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu... Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten."



Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu olan ünlü oyuncu, keyifli anlarını zaman zaman sosyal medyadan paylaşsa da özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

