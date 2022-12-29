Beril Işık’tan eşi Kenan Işık’ın sağlık durumu hakkında açıklama

'Dadı', 'Kim Milyoner Olmak İster' gibi dizi ve programlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya girmişti.



Tedavisi uzun yıllardır evde devam eden Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan mutlu eden bir açıklama geldi.



"BAKIŞLARIYLA ETRAFINDAKİNİ TAKİP EDEBİLİYOR"

Haber Global’de yer alan habere göre; Işık'ın her şeyi duyduğunu fakat tepki veremediğini kaydeden Beril Işık, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor" dedi.



"ARTIK DİK DURABİLİYOR"



Eşi Kenan Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen Beril Işık, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" ifadelerini kullandı.