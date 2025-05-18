Berk Atan setlere geri döndü! "Çok şükür"

Uzun süredir Gönül Dağı dizisinde başrol oynayan Berk Atan , üç hafta önce trafik kazası geçirmişti. 19 Nisan günü, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Berk Atan, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. KAZA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun" demişti.

Eski sağlığına kavuşmak için gün sayan Berk Atan, "Kötü bir kaza atlattık. Ama Allah'a şükür ayaktayız. Kaburgada hala 6 kırık var. Kırıklar için kaburgaya yapılabilecek bir şey yok. Kendi kendine kaynamasını bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Setlere geri dönen Berk Atan'dan yeni bir paylaşım geldi. 33 yaşındaki Atan, "Uzun bir çalışma döneminin son günü çok şükür." notuyla setten bir kare paylaştı.