Berk Atan setlere geri döndü! "Çok şükür"
Eskişehir'de sete giderken trafik kazası geçiren ve setlere geri dönen Berk Atan'dan yeni paylaşım geldi.
Uzun süredir Gönül Dağı dizisinde başrol oynayan Berk Atan, üç hafta önce trafik kazası geçirmişti. 19 Nisan günü, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Berk Atan, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
KAZA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI
Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun" demişti.
Eski sağlığına kavuşmak için gün sayan Berk Atan, "Kötü bir kaza atlattık. Ama Allah'a şükür ayaktayız. Kaburgada hala 6 kırık var. Kırıklar için kaburgaya yapılabilecek bir şey yok. Kendi kendine kaynamasını bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Setlere geri dönen Berk Atan'dan yeni bir paylaşım geldi. 33 yaşındaki Atan, "Uzun bir çalışma döneminin son günü çok şükür." notuyla setten bir kare paylaştı.
BERK ATAN KİMDİR?
26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğan oyuncu Berk Atan, 2012 yılında katıldığu Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.
Her Şey Yolunda Merkez dizisiyle oyunculuğa adım atan Atan, Dayan Yüreğim, Güneşin Kızları ve Cennetin Gözyaşları gibi yapımlarda rol aldı.
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